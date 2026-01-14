В городском округе Власиха в этом году благоустроят территорию Среднего озера

14 января 2026, 17:48

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В ЗАТО Власиха за предстоящие пять лет планируют полностью завершить работу по благоустройству. Об этом глава городского округа Герман Потапчук сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.





На ней подвели итоги работы за пять лет, в том числе реализацию программы благоустройства.

«Мы с вами, Герман Валерьевич, встречались с жителями, и абсолютное большинство гордится Власихой. Тем более сейчас, когда мы модернизируем ЖКХ, благоустраиваем территорию, делаем капремонт домов. Людям нравится город, никто не собирается уезжать. Расскажите о капитальном ремонте домов, обо всём, что касается благоустройства. Нравится ли людям то, что мы делаем, пользуется ли спросом стадион, который мы отремонтировали, новый ФОК», – обратился губернатор к главе.

«К 65-летию ракетных войск стратегического назначения мы оборудовали стелу. Получилось очень красиво. Сейчас идёт реконструкция набережной Среднего озера – центрального места в городе, которое является точкой притяжения жителей. Ведём масштабное благоустройство. В конце этого года мы его сдадим», – сказал Потапчук.