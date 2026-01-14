В городском округе Власиха в этом году благоустроят территорию Среднего озера
В ЗАТО Власиха за предстоящие пять лет планируют полностью завершить работу по благоустройству. Об этом глава городского округа Герман Потапчук сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
На ней подвели итоги работы за пять лет, в том числе реализацию программы благоустройства.
«Мы с вами, Герман Валерьевич, встречались с жителями, и абсолютное большинство гордится Власихой. Тем более сейчас, когда мы модернизируем ЖКХ, благоустраиваем территорию, делаем капремонт домов. Людям нравится город, никто не собирается уезжать. Расскажите о капитальном ремонте домов, обо всём, что касается благоустройства. Нравится ли людям то, что мы делаем, пользуется ли спросом стадион, который мы отремонтировали, новый ФОК», – обратился губернатор к главе.Потапчук доложил, что в ЗАТО Власиха большое внимание уделяют благоустройству, в том числе дворов. В течение пяти лет привели в порядок более 50% территорий. В следующую пятилетку планируют полностью завершить эту работу.
Также за это время благоустроили мемориал маршалу Жукову, Соборную площадь, облагородили въездную группу КПП-2, сделали там пешеходные дорожки, установили стелу. В ближайшие два года планируют завершить благоустройство территории Среднего озера.
«К 65-летию ракетных войск стратегического назначения мы оборудовали стелу. Получилось очень красиво. Сейчас идёт реконструкция набережной Среднего озера – центрального места в городе, которое является точкой притяжения жителей. Ведём масштабное благоустройство. В конце этого года мы его сдадим», – сказал Потапчук.Он добавил, что в 2022 году построили и ввели в эксплуатацию стадион, где могут заниматься спортом все жители. Секции принимают воспитанников. Пользуется популярностью новый ФОК.
Помимо этого, на встрече обсудили модернизацию системы ЖКХ, реализацию программы благоустройства и капремонт многоквартирных домов.