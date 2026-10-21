Волоколамские школьники отметили День белых журавлей уроком мужества

21 октября 2026, 21:20

Фото: канал Н. Козловой в MAX

22 октября в России отмечают День белых журавлей, посвящённый памяти воинов, не вернувшихся с полей сражений. Ученики седьмых классов школы-интерната Волоколамского муниципального округа провели урок мужества, сообщила глава муниципалитета Наталья Козлова.





Ребята рассказали об истории этого дня и о том, как появился его главный символ. Он связан со стихотворением «Журавли» дагестанского поэта Расула Гамзатова. Со временем образ белых журавлей стал символом памяти о погибших солдатах.

«Для Волоколамской земли тема воинской памяти имеет особое значение. Во многих семьях хранят истории прадедов и прабабушек, прошедших Великую Отечественную войну. Важно, чтобы эти семейные рассказы не исчезали, а передавались детям. К ребятам пришёл участник спецоперации Алексей Вирясов. Он с первых дней СВО находился на передовой, а сейчас возглавляет местное отделение Ассоциации ветеранов СВО, помогает боевым товарищам и их семьям», – написала Козлова в своём канале на платформе MAX.