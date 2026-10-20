Сотрудники администрации ответили на вопросы учителей школы Волоколамска
Очередную выездную администрацию провели в Волоколамской школе №2. Об этом сообщила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.
На этот раз встретились с педагогами и сотрудниками образовательного учреждения.
«Обсудили как вопросы, связанные с работой учреждения, так и то, что волнует их как жителей округа. Обращения касались благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, доступности медицинской помощи. По каждому вопросу дали разъяснения, а там, где требуется дополнительная проработка, определили дальнейшие шаги», – написала Козлова в своём канале на платформе MAX.
Отдельно поступила просьба отремонтировать подъезд в доме № 22 по улице Мелиораторов. Жителям рассказали, что этот адрес уже включили в график работ на следующий год.
Как отметила глава, не все вопросы можно решить сразу – некоторые требуют проверки документов, выезда специалистов и взаимодействия с профильными службами. Однако она заверила, что каждое обращение остаётся в работе, а с заявителями поддерживают связь до получения результата.