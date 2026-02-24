Главы муниципалитетов Подмосковья и студенты испекли блины на «ПолитКухне»
Главы муниципалитетов Московской области подмосковные и студенты региона провели благотворительные акции на «ПолитКухне» «Молодой Гвардии». Они испекли 20 000 блинов для участников СВО и их семей, сообщил в пресс-службе МГЕР.
В мероприятиях приняли участие 50 городов региона. Акция объединила молодёжь, студентов, депутатов, представителей органов власти, общественные и добровольческие организации. Главной задачей стала адресная поддержка защитников и их семей.
«ПолитКухня» – не просто благотворительная акция. Это площадка для живого, неформального общения молодёжи с представителями власти. Когда ребята стоят у плиты с депутатами и вместе готовят, разговор получается честным и открытым», – подчеркнула руководитель подмосковной МГЕР Диана Алумянц.Шатурские молодогвардейцы провели мастер-класс по приготовлению блинов вместе со студентами, а затем передали более 500 блинов в больницы детям.
В Мытищах акция прошла на площадке Московского кооперативного техникума имени А.Н. Альтшуля. Там к «ПолитКухне» присоединились первый замсекретаря регионального отделения «Единой России» Денис Перепелицын, депутаты, руководитель Мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Пудов, добровольцы.
В Балашихе акция состоялась в формате городского марафона. Активисты «Молодой Гвардии» Балашихи и Реутова испекли более 10 000 блинов, после чего передали их семьям погибших участников СВО.