Главы муниципалитетов Подмосковья и студенты испекли блины на «ПолитКухне»

24 февраля 2026, 18:55

оригинал Фото: Молодая Гвардия Единой России

Главы муниципалитетов Московской области подмосковные и студенты региона провели благотворительные акции на «ПолитКухне» «Молодой Гвардии». Они испекли 20 000 блинов для участников СВО и их семей, сообщил в пресс-службе МГЕР.





В мероприятиях приняли участие 50 городов региона. Акция объединила молодёжь, студентов, депутатов, представителей органов власти, общественные и добровольческие организации. Главной задачей стала адресная поддержка защитников и их семей.

«ПолитКухня» – не просто благотворительная акция. Это площадка для живого, неформального общения молодёжи с представителями власти. Когда ребята стоят у плиты с депутатами и вместе готовят, разговор получается честным и открытым», – подчеркнула руководитель подмосковной МГЕР Диана Алумянц.