Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина получила почётную награду
Нагрудный знак Национального объединения изыскателей и проектировщиков вручили главному архитектору Московской области Александре Кузьминой. Церемония состоялась 7 июля в рамках празднования Дня архитектора, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Награду Александре Кузьминой, которая является также вице-президентом Союза архитекторов России, вручил в Центральном доме архитектора в Москве президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Анвар Шамузафаров», — отмечается в сообщении.В честь праздника в Центральном доме архитектора была развёрнута выставка различных компаний и творческих объединений, являющихся партнёрами Союза московских архитекторов и Союза архитекторов России.