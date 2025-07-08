В Московской области стартовал сбор заявок на конкурс «Женщина – Герой»

08 июля 2025, 17:19

оригинал Фото: пресс-служба организаторов конкурса

8 июля, в День семьи, любви и верности, открылся конкурс Московской области «Женщина – Герой». Организаторы объявили о старте сбора заявок на участие в нём.





Заявку можно подать на сайте до 22 августа. В конкурсе могут принять участие совершеннолетние женщины-члены семей участников спецоперации, зарегистрированные на территории Подмосковья.

«Проект призван напомнить, что наши женщины остаются красивыми, сильными и уверенными в себе в любых, даже самых непростых обстоятельствах. Они сохраняют тепло семейного очага, поддерживают родных, воспитывают детей. Девизом конкурса стала фраза «Сила женщины – сила России», а днём открытия сбора заявок – День семьи, любви и верности. Через творчество участницы конкурса выразят любовь к семье и Родине, подчеркнут традиционные семейные ценности, расскажут о поддержке участников СВО», – рассказал инициатор конкурса, депутат Госдумы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов.