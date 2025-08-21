Главный архитектор Подмосковья Кузьмина обсудила цифровизацию на форуме в Казани

21 августа 2025, 18:04

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

III Международный форум «РЕБУС 2025: Цифровизация. Инфраструктура» провели в Казани. Его участниками стали более 2,5 тыс. специалистов, включая главного архитектора Московской области Александру Кузьмину. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.





Александра Кузьмина, в частности, приняла участие в партнёрской сессии Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, посвящённой цифровизация в градостроительстве.





«На сессии рассмотрел несколько аспектов цифровизации, включая сценарное моделирование для стратегического планирования, цифровые нормативы градостроительного проектирования, мониторинг работ и пр.», — говорится в сообщении.