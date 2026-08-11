Главный архитектор Подмосковья Кузьмина предложила новый подход к мастер-планам
Регионы должны иметь право самостоятельно формировать команды Центра компетенций для разработки и сопровождения градостроительных мастер-планов. Такое мнение высказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Ранее центры компетенций мастер-планирования поручил создать президент России Владимир Путин.
«У каждой территории есть свои уникальные особенности, в том числе в структуре управления регионом и распределением полномочий между регионом и его муниципалитетами. Эту специфику необходимо учитывать при разработке и реализации мастер-планов. Поэтому лучше всего дать субъектам РФ право самостоятельно принимать решение о форме и структуре центров компетенций и проектных команд. Шаблонный подход тут неуместен», — заявила Кузьмина.Выступление главного архитектора Подмосковья состоялось на организованной в рамках форума стратегической сессии «Региональные команды мастер-планирования — вызовы и решения».