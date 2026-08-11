В Подмосковье за неделю из аварийного жилья переехали около 100 человек

11 августа 2026, 09:47

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

97 жителей четырёх округов Московской области — Подольска, Луховиц, Орехово-Зуевского и Сергиево-Посадского — расселили из аварийного жилья на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.





Расселение проводится в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и жилищные сертификаты.





«Людей расселили из 48 помещений в аварийном жилом фонде общей площадью почти полторы тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.