Достижения.рф

Преподавательница подмосковного техникума повторила рекорд мира по маникюру

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Мировой рекорд по скоростному маникюру повторила преподавательница направления «Индустрия красоты» подмосковного техникума имени С.П. Королева Алёна Куликова. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.



Выступление состоялось в рамках всероссийского форума STEP BY STEP, который прошёл 7 августа в Твери.

«Алёна Куликова, являющаяся действующей рекордсменкой России и мира по скоростному маникюру, на глазах у участников конференции и зрителей прямой трансляции повторила свой мировой рекорд, продемонстрировав безупречное качество работы», — говорится в сообщении.
В форуме приняли участие специалисты индустрии красоты из более чем 30 российских городов. Они обменивались опытом и демонстрировали достижения.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0