Преподавательница подмосковного техникума повторила рекорд мира по маникюру
Мировой рекорд по скоростному маникюру повторила преподавательница направления «Индустрия красоты» подмосковного техникума имени С.П. Королева Алёна Куликова. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
Выступление состоялось в рамках всероссийского форума STEP BY STEP, который прошёл 7 августа в Твери.
«Алёна Куликова, являющаяся действующей рекордсменкой России и мира по скоростному маникюру, на глазах у участников конференции и зрителей прямой трансляции повторила свой мировой рекорд, продемонстрировав безупречное качество работы», — говорится в сообщении.В форуме приняли участие специалисты индустрии красоты из более чем 30 российских городов. Они обменивались опытом и демонстрировали достижения.