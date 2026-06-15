В усадьбе Знаменское-Губайлово открывается выставка художницы Диффинэ-Кристи

15 июня 2026, 16:32

оригинал Фото: пресс-служба музея-усадьбы Знаменское-Губайлово

Выставка «Свет и воздух», посвящённая творчеству выдающейся представительницы московской живописной школы Валентины Диффинэ-Кристи, откроется в Главном доме подмосковной усадьбы Знаменское-Губайлово в четверг, 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба музейного комплекса.





В экспозицию вошли работы, выполненные в разные периоды жизни художницы и в разных жанрах. Посетители увидят натюрморты, пейзажи и характерные для советской живописи портреты рабочих.





«Валентина Диффинэ-Кристи всегда оставалась верной идеям импрессионизма и заявляла, что «в живописи не существует контуров, границы предмета определяются только сочетаниями пятен цвета», — говорится в сообщении.