Главный архитектор Подмосковья поздравила коллег с профессиональным праздником
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню архитектора, провёл Союз архитекторов России 6 июля. Участие в церемонии награждения лучших представителей профессии приняла главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Кузьмина поздравила коллег и напомнила им об их высокой ответственности.
«Профессия архитектора не только одна из самых прекрасных и созидательных на свете, но и одна из самых ответственных. Эта профессия может принести бесконечное количество пользы человеку, городу, стране», — сказала она.С поздравлениями на мероприятии выступили также президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, глава Национального объединения изыскателей и проектировщиков Анвар Шамузафаров, президент Российской академии архитектуры и строительных наук Дмитрий Швидковский и замминистра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко.