В Истре в этом году планируют модернизировать семь объектов теплоснабжения

07 июля 2026, 15:21

оригинал А. Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как в муниципальном округе Истра реализуется масштабная программа модернизации теплоснабжения. Он осмотрел котельную №2 в Дедовске, построенную ещё в 1965 году.





Программа затрагивает все городские и муниципальные округа.



Котельная обеспечивает теплом и горячей водой 49 многоквартирных домов, в которых проживают более 10 000 человек, а также семь социальных объектов – детсады, школу и больницу. На объекте проводят полное техническое переоснащение. После модернизации котельную переведут на автоматический режим работы.

«В Подмосковье идёт масштабная программа модернизации тепло-, водо- и энергоснабжения. Всё, что касается датчиков, частотных преобразователей, новых систем управления с передачей данных, – сегодня веление времени. Наша задача – сделать так, чтобы котельные работали надёжно и автономно. Отечественные производители сегодня достойно делают котлы, горелки и другое оборудование. Раньше мы часто зависели от зарубежных поставок, сегодня разные города России поставляют нам надёжное оборудование», – рассказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Старые паровые котлы ДКР-10 мы заменили на современные ДКР-13. Суммарная мощность котельной составит 25 мегаватт. Мы также полностью обновляем весь комплекс оборудования, который участвует в выработке тепла – теплообменники, насосы, электротехническую часть. Помимо мощности, повысится надёжность. Старое оборудование постоянно выходило из строя, сейчас проблема будет решена», – рассказал технический директор АО «Истринская теплосеть» Олег Вараксин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Сейчас мы практически завершили в котельной №2 технологическую часть. Тепло потребителям уже отпускается с использованием нового оборудования. Старая техника была сильно изношена как морально, так и физически. Переход на современные системы позволит значительно повысить бесперебойную подачу тепла для потребителям», – добавил начальник отдела капитального строительства компании «Спецгазстрой» Сергей Чикачев.