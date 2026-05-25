Главный архитектор Подмосковья предложила вернуть искусство в городскую среду

25 мая 2026, 13:55

оригинал Александра Кузьмина (фото: пресс-служба Мособлархитектуры)

В города следует вернуть монументально-прикладное искусство. Такое мнение высказала первый замруководителя Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области — главный архитектор региона Александра Кузьмина на заседании Экспертного Совета по архитектуре и градостроительству при национальном центре «Россия». Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.





Кузьмина отметила, что искусство — важнейший помощник в передаче жителям идей, ключевых для государства.





«Нам следует вернуть традицию размещения в интерьерах и на фасадах произведений монументально-прикладного искусства — скульптур, росписей, барельефов и мозаик. Монументальное искусство — это способ транслировать информацию об истинных ценностях, выдающихся личностях и вкладе страны в мировую культуру», — сказала Александра Кузьмина.