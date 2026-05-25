В Пушкинском округе провели урок-реконструкцию по истории Первой мировой войны
Открытый урок истории с военно-исторической реконструкцией «Галиция. 1914» провели для школьников в поселке Зеленоградский Пушкинского округа в субботу, 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В мероприятии приняли участие более 150 реконструкторов. На поле у реки Скалбы они воссоздали бой российской армии с австро-венгерскими войсками.
«Рядом с храмом Спаса Нерукотворного разбили лагерь Русской императорской армии, артиллерии, кавалерии и питательно-перевязочный пункт. Большое конное сражение комментировал профессиональный историк», — говорится в сообщении.В администрации округа отметили, что такие мероприятия не только помогают популяризировать изучение истории, но и воспитывают у подрастающего поколения уважение к прошлому своей страны.