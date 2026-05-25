В Подмосковье стартовало предварительное голосование по спискам «Единой России»

25 мая 2026, 13:01

Предварительное электронное голосование за кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму, Мособлдуму и окружные Советы депутатов стартовало в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Регистрация избирателей ещё продолжается — она завершится 29 мая, а само голосование — 31 мая. Оно проводится на сайте PG.ER.RU. Для жителей, которые не смогли зарегистрироваться самостоятельно, в Реутове открыли ситуационный центр.





«У меня нет дома компьютера, а с телефона что-то не получилось. Поэтому решила прийти сюда. Спасибо волонтёрам: помогли зарегистрироваться и подсказали, где можно узнать о кандидатах», — рассказала одна из первых посетительниц центра Антонина Кошкина.