В Подмосковье стартовало предварительное голосование по спискам «Единой России»
Предварительное электронное голосование за кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму, Мособлдуму и окружные Советы депутатов стартовало в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Регистрация избирателей ещё продолжается — она завершится 29 мая, а само голосование — 31 мая. Оно проводится на сайте PG.ER.RU. Для жителей, которые не смогли зарегистрироваться самостоятельно, в Реутове открыли ситуационный центр.
«У меня нет дома компьютера, а с телефона что-то не получилось. Поэтому решила прийти сюда. Спасибо волонтёрам: помогли зарегистрироваться и подсказали, где можно узнать о кандидатах», — рассказала одна из первых посетительниц центра Антонина Кошкина.Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в регионе очень высокая конкуренция среди кандидатов — 13 человек на место, в то время как в среднем по России этот показатель примерно в два раза ниже.
Ранее председатель партии Дмитрий Медведев предупредил кандидатов, что они должны не просто использовать возможности партии, а разделять её ценности и идеологию.