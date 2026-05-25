В НИКИ детства в этом году проверили здоровье 9000 юных спортсменов

25 мая 2026, 13:33

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 9000 юных спортсменов с начала года прошли профосмотры в Центре спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института детства. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В этом центре можно пройти полное обследование.

«Этим занимается целая команда врачей, что очень удобно. Проверить здоровье можно быстро, осмотр занимает не больше трёх часов. С начала года такую проверку прошли почти 9000 юных спортсменов», – рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.