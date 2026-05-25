В НИКИ детства в этом году проверили здоровье 9000 юных спортсменов
Около 9000 юных спортсменов с начала года прошли профосмотры в Центре спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института детства. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В этом центре можно пройти полное обследование.
«Этим занимается целая команда врачей, что очень удобно. Проверить здоровье можно быстро, осмотр занимает не больше трёх часов. С начала года такую проверку прошли почти 9000 юных спортсменов», – рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Детей-спортсменов осматривают врач спортивной медицины, педиатр, кардиолог, травматолог-ортопед, дерматовенеролог, спортивный психолог, невролог, хирург, уролог-андролог, гинеколог, отоларинголог и офтальмолог.
При наличии показаний проводятся дополнительные консультации узкопрофильных специалистов. Затем оформляются заключения о допуске ребёнка к тренировкам и соревнованиям.
Специалисты Центра спортивной медицины НИКИ детства принимают представителей юношеских сборных по 160 видам спорта, в том числе, карате, сноубордингу, прыжкам на батуте, фитнес-аэробике, хоккею на траве, стрельбе из лука.