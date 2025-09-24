Главный архитектор Подмосковья представит опыт региона на форуме в Казахстане
Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина примет участие в Форуме архитекторов и проектировщиков Центральной Азии. Он пройдёт 23-25 октября в Казахстане, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Это крупное событие объединит на своей площадке профессионалов отрасли, представителей органов власти, экспертов и застройщиков Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России.
«Профессиональный диалог необходим для совершенствования градостроительной деятельности. Форум позволит рассказать об опыте Московской области, познакомиться с лучшими международными практиками. Масштабное мероприятие проходит во второй раз. В этом году город Алматы принял эстафету у Бишкека, где в 2023 году провели первый форум», – рассказала Кузьмина.Деловая программа мероприятия охватывает такие темы, как экономические аспекты развития территорий, обновление городских кварталов, цифровизация, применение нейросетей и генеративное проектирование. На площадке форума развернут выставку перспективных проектов и лучших современных материалов.