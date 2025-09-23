В Подольске снесли аварийный жилой дом 1950 года постройки

23 сентября 2025, 19:21

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

На ул. Быковской в Подольске завершили снос расселённого жилого дома № 16/2, признанного аварийным. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.





Демонтаж выполнили в рамках ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов на территории Московской области.

«Многоквартирный жилой дом 1950 года постройки общей площадью 670 квадратных метров был двухэтажным. После обследования технического состояния строительных конструкций здание признали аварийным. В рамках адресной программы региона «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в конце прошлого года собственников 16 жилых помещений расселили. Строение включили в перечень объектов для ликвидации», – рассказали в пресс-службе.