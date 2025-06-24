В Подмосковье за полгода выдали 35 тысяч градостроительных планов

24 июня 2025, 15:29

оригинал Фото: istockphoto.com/Francesco Scatena

Около 35 тысяч градостроительных планов земельного участка (ГПЗУ) выдали в Московской области за первые шесть месяцев текущего года. Этот документ необходим для строительства или проведения капитального ремонта объектов, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.







«За полгода в Подмосковье для проектирования выдано 35 тысяч ГПЗУ, что на две тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика показывает инвестиционную активность в регионе», — заявила министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.