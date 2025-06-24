В Подмосковье за полгода выдали 35 тысяч градостроительных планов
Около 35 тысяч градостроительных планов земельного участка (ГПЗУ) выдали в Московской области за первые шесть месяцев текущего года. Этот документ необходим для строительства или проведения капитального ремонта объектов, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«За полгода в Подмосковье для проектирования выдано 35 тысяч ГПЗУ, что на две тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика показывает инвестиционную активность в регионе», — заявила министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.Больше всего градпланов — 3 тысячи — было выдано с начала года в Раменском округе, на втором месте Истра (2,5 тыс. ГПЗУ), а замыкает топ-3 Дмитровский округ, где выдали 1,9 тыс. градпланов.
Градостроительный план можно бесплатно заказать через подмосковный портал госуслуг.