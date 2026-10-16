Огнеборцы провели противопожарные рейды в трёх подмосковных городах

16 октября 2026, 16:38

оригинал Фото: пресс-службе Мособлпожспаса

С первыми холодами в печах и каминах домов Московской области затрещали дрова, а в квартирах начали включать обогреватели. С началом отопительного сезона растёт риск возгораний, предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.





Огнеборцы провели профилактические рейды в Егорьевске, Серебряных Прудах и Шаховской. Специалисты посоветовали местным жителям установить в жилище автономные пожарные извещатели, которые при задымлении предупредят о беде громким звуком.



Фото: пресс-службе Мособлпожспаса

Пожарные раздали памятки с правилами безопасности и напомнили, как обогреть жилище, не допустив пожара.

«Не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Не перегружайте сеть, следите за исправностью проводки. Не сушите вещи над газовой плитой или возле камина. Уходя из дома, выключайте электрообогреватели. Не используйте электроприборы кустарного производства», – посоветовали в ведомстве.