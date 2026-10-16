В областном хореографическом конкурсе долголетов приняли участие 20 коллективов
20 коллективов из разных округов Подмосковья стали участниками областного хореографического конкурса «Танцы — мечта длиною в жизнь» для членов клуба «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Мероприятие состоялось 14 октября в Коломне. Своё искусство на сцене показали более 200 танцоров.
«Участники соревновались в четырёх номинациях: «Бальный танец», «Эстрадный танец», «Танцы народов мира» и «Великая Победа». В каждой из номинаций вручался Гран-при и определялись лауреаты первой, второй и третьей степени», — говорится в сообщении.Гран-при в номинации «Бальный танец» и «Великая Победа» получил коллектив «Серебро» из Жуковского, а лучшим в «Эстрадном танце» и «Танцах народов мира» признали ансамбль «Сюрприз» из Красногорска». Кроме того, коллектив «Берегиня» из Раменского округа завоевал приз зрительских симпатий.