В Московской области с начала года запустили 49 новых рентген-аппаратов
В посёлке Загорянский в поликлинике Щёлковской больницы начал работу новый цифровой рентген-аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«С начала года оснастили наши медучреждения 49 новыми цифровыми рентген-аппаратами. Современная медицинская техника необходима для точной постановки диагноза. Сегодня запустили новый рентген-аппарат в поликлинике Щёлковской больницы. На его закупку направили около 21 млн рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Проводить исследования на новом рентген-аппарате будут амбулаторным пациентам – взрослым и детям. Это уже второй подобный аппарат, запущенный в подразделениях Щёлковской больницы в 2025 году. Ранее медтехника заработала в амбулатории в Медвежьих Озёрах.
Как отметили в ведомстве, новое оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва. Направление на исследование выдаёт лечащий врач.