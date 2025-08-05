Жительница Красногорска попала в реанимацию, отменив жизненно важные лекарства
Врачи Красногорской больницы спасли жизнь пациентки, переставшей принимать назначенные врачом лекарства. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В лечебное учреждение экстренно доставили 77-летнюю женщину с жалобами на слабость, тошноту, рвоту и ухудшение самочувствия. Как выяснилось, за пять дней до этого она самостоятельно прекратила приём жизненно важного для неё препарата. Женщину вынуждены были отправить в реанимацию.
«На фоне отмены гормональной терапии у пациентки развилось состояние, близкое к гипоадреналовому кризу. Это критическая форма надпочечниковой недостаточности. Такие состояния сопровождаются падением давления, судорогами, гипогликемией и даже потерей сознания. При этом симптомы часто маскируются под другие заболевания – отравления, инфекции и гастриты», – рассказала заведующая первым терапевтическим отделением больницы Ирина Азарова.Она назвала отмену назначенной терапии колоссальным риском для здоровья. Пациенты с надпочечниковой недостаточностью должны соблюдать схему приёма лекарств, не экспериментируя с дозировками и тем более не отменяя лекарство.
«Нам удалось стабилизировать жизненные показатели, скорректировать водно-электролитный баланс и вернуть женщину к жизненно важной терапии», – добавила Азарова.Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей в эндокринологическом отделении и готовится к выписке.