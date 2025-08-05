В Подмосковье с начала года провели около 2,8 млн телемедицинских консультаций

05 августа 2025, 13:54

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 2,8 млн онлайн-консультаций дали медики жителям Московской области с начала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В рамках телемедицинского приёма врач может скорректировать назначенное ранее лечение, дать консультацию по результатам анализов и итогам диспансеризации, а также продлить электронный рецепт на льготные медикаменты.





«Онлайн-приём позволяет пациенту сэкономить время на поездке в поликлинику и пообщаться с врачом через интернет в любом удобном месте. Мы видим, что телемедицина пользуется у пациентов популярностью. С начала текущего года было проведено почти 2,8 млн таких онлайн-приёмов. Это на 1,9 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.