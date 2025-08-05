В Подмосковье с начала года провели около 2,8 млн телемедицинских консультаций
Почти 2,8 млн онлайн-консультаций дали медики жителям Московской области с начала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В рамках телемедицинского приёма врач может скорректировать назначенное ранее лечение, дать консультацию по результатам анализов и итогам диспансеризации, а также продлить электронный рецепт на льготные медикаменты.
«Онлайн-приём позволяет пациенту сэкономить время на поездке в поликлинику и пообщаться с врачом через интернет в любом удобном месте. Мы видим, что телемедицина пользуется у пациентов популярностью. С начала текущего года было проведено почти 2,8 млн таких онлайн-приёмов. Это на 1,9 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Телемедицинские консультации проводятся только после очного первичного приёма у врача. Записаться на онлайн-консультацию можно у лечащего врача, в инфомате в поликлинике, по телефону 122, через портал госуслуг «Здоровье» или мобильное приложение «РТ ДокторОнлайн».