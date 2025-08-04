С начала лета в парках Подмосковья проверили здоровье 4,2 тыс. человек
515 жителей Подмосковья в минувшие выходные проверили здоровье в парках. Акция прошла в 35 парках Балашихи, Жуковского, Талдома, Мытищ, Ленинского и других округов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Летом бригады наших медиков выезжают в парки региона для проверки здоровья всем желающим старше 18 лет. С начала лета такой возможностью воспользовались более 4,2 тыс. человек, в минувшие выходные – 515», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В парках можно было измерить глазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования. Результаты обследования придут в личный кабинет участников акции на портале «Здоровье».
При необходимости пациентов направляли на углублённую диагностику в поликлинику по месту жительства.