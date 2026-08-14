Главный нарколог Подмосковья Холдин развеял миф о пользе красного вина для сердца
«Бокальчик вина для здоровья сердца» – это опасное заблуждение. Об этом предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
Между тем, по его словам, миф о пользе красного вина для сердца давно стал частью массовой культуры.
«Сторонники теории ссылаются на наличие в составе вина полифенолов. Эти вещества действительно обладают антиоксидантными свойствами. Однако их концентрация в напитке ничтожно мала. Чтобы получить хоть какой‑то эффект, пришлось бы выпить смертельно опасную дозу алкоголя», – разъяснил Холдин.Он напомнил, что истоки этого заблуждения часто связывают с так называемым «французским парадоксом». В прошлом низкую заболеваемость сердечно‑сосудистыми болезнями во Франции пытались объяснить любовью к красному вину.
«Позже учёные доказали, что дело не в алкоголе, а в комплексе факторов – от рациона и активности до точности статистики. К тому же кратковременный сосудорасширяющий эффект от спиртного – это только временное расслабление сосудов, за которым следуют механизмы, вредящие системе кровообращения. Безопасной дозы алкоголя не существует, а сердечно‑сосудистая система особенно уязвима перед токсическим действием этанола», – заключил нарколог.Как напомнили в пресс-службе Минздрава Подмосковья, в России с 10 по 16 августа проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она приурочена ко Дню здорового сердца, который отмечают 11 августа.