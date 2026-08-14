Главный нарколог Подмосковья Холдин развеял миф о пользе красного вина для сердца

14 августа 2026, 15:45

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Бокальчик вина для здоровья сердца» – это опасное заблуждение. Об этом предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.





Между тем, по его словам, миф о пользе красного вина для сердца давно стал частью массовой культуры.

«Сторонники теории ссылаются на наличие в составе вина полифенолов. Эти вещества действительно обладают антиоксидантными свойствами. Однако их концентрация в напитке ничтожно мала. Чтобы получить хоть какой‑то эффект, пришлось бы выпить смертельно опасную дозу алкоголя», – разъяснил Холдин.

«Позже учёные доказали, что дело не в алкоголе, а в комплексе факторов – от рациона и активности до точности статистики. К тому же кратковременный сосудорасширяющий эффект от спиртного – это только временное расслабление сосудов, за которым следуют механизмы, вредящие системе кровообращения. Безопасной дозы алкоголя не существует, а сердечно‑сосудистая система особенно уязвима перед токсическим действием этанола», – заключил нарколог.