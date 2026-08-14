Люберецкая больница получила эндоскопическую стойку с важной новой функцией
Новая эндоскопическая стойка с функцией, позволяющей врачам точно определять место внутреннего кровотечения, поступила в стационар №1 Люберецкой больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
У предыдущих моделей эндоскопических стоек такого продвинутого функционала не было.
«Когда при внутреннем кровотечении орган заполняется кровью, стандартная камера не показывает источник, и приходится тратить время на промывание, чтобы найти повреждение. Новая стойка решает эту задачу мгновенно. Специальный режим выделяет зону разрыва, так что можно сразу приступить к решению проблемы», — объяснил эндоскопист медучреждения Магомед Чогаев.Он добавил, что это оборудование используют при химических ожогах слизистой, язвах двенадцатиперстной кишки и желудка, послеоперационных осложнениях и кровотечениях из варикозных вен пищевода.