Росгвардейцы устроили праздник для школьников из Подольска

04 января 2026, 16:27

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Новогоднее мероприятие организовали сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны для кадетов средней школы №18 имени Подольских курсантов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





В программу праздника вошли патриотические и спортивные игры, а также творческие задания и танцы.





«Ребят поздравил с Новым годом исполняющий обязанности начальника Подольского отдела вневедомственной охраны майор полиции Евгений З. Он пожелал им счастья, успехов в учёбе, крепкого здоровья, и плодотворной работы над собой в наступившем году», — говорится в сообщении.