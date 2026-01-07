Росгвардейцы обеспечили безопасность рождественских богослужений в Подмосковье

07 января 2026, 12:32

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Военнослужащие и сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области вместе с представителями других силовых ведомств провели комплекс мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в период рождественских богослужений.