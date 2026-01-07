Росгвардейцы обеспечили безопасность рождественских богослужений в Подмосковье
Военнослужащие и сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области вместе с представителями других силовых ведомств провели комплекс мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в период рождественских богослужений.
К охране общественного порядка привлекли около 1000 росгвардейцев. Они обеспечивали безопасность при проведении 198 праздничных мероприятий в 29 городских округах Подмосковья.
Во время патрулирования сотрудники Росгвардии взаимодействовали с жителями и гостями региона, разъясняли правила поведения в общественных местах и напоминали о необходимости соблюдения мер безопасности.
Благодаря скоординированной работе правоохранительных органов богослужения и праздничные мероприятия прошли без серьезных нарушений, позволив участникам встретить Рождество в спокойной и безопасной обстановке.
