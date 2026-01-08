В Подмосковье убрали от снега более 17 тыс. дворов с Нового года

08 января 2026, 15:28

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Новогодние праздники — самый напряжённый период для коммунальных служб региона. Круглосуточно на улицах работает свыше двух тысяч единиц техники и более четырех тысяч специалистов городского хозяйства.