В Подмосковье убрали от снега более 17 тыс. дворов с Нового года

Новогодние праздники — самый напряжённый период для коммунальных служб региона. Круглосуточно на улицах работает свыше двух тысяч единиц техники и более четырех тысяч специалистов городского хозяйства.



Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору представило промежуточные итоги в цифрах. Вручную очистили более 16 400 дворов и общественных пространств,
механизированным способом привели в порядок около 60 тысяч участков муниципальных дорог.

Уборка ведётся по строгому порядку. В первую очередь расчищают входные группы подъездов и лестницы, затем подходы к остановкам общественного транспорта, магазинам и социальным объектам.

После этого приводят в порядок внутриквартальные проезды. Сюда заходит тяжёлая спецтехника, чтобы обеспечить проезд личного транспорта, а также машин экстренных и коммунальных служб. Детские и спортивные площадки убирают в последнюю очередь.
