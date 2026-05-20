Передвижной комплекс НИКИ детства с начала года совершил 55 выездов
Мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства с начала года совершил 55 выездов в населённые пункты Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Во время выездов специалисты осматривают детей в различных районах Подмосковья, в том числе в отдалённых.
«Состав бригады определяется с учётом потребностей конкретного населённого пункта. Специалисты проводят осмотры и консультации маленьких пациентов с тяжёлыми патологиями. При наличии показаний детей направляют на углублённую диагностику в стационар института. С начала года было проведено 55 таких выездов. Осмотрено почти 3500 детей. 117 из них направлены на госпитализацию», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.В состав выездной бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, нефролог, кардиолог, невролог и врач ультразвуковой диагностики. Передвижной комплекс оснащён современной медицинской техникой, в том числе клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.