Главный тренер «Чеховских медведей» Максимов получит орден «За доблестный труд»
Президент и главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов удостоен ордена «За доблестный труд». Указ о присвоении ему государственной награды подписал Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Орден присвоен Владимиру Салмановичу за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.
Максимов – бессменный руководитель «Чеховских медведей». Под его руководством клуб стал 21-кратным чемпионом России, 12-кратным обладателем Кубка и девятикратным обладателем Суперкубка страны. На международном уровне подмосковный коллектив в 2006 году завоевал Кубок кубков. Сборная региона под руководством Максимова в 2022 году выиграла Спартакиаду сильнейших.
Национальная сборная вместе с Владимиром Максимовым завоевала золото Олимпийских игр в Сиднее в 2000-м и бронзу Игр-2004 в Афинах, выиграла чемпионат Европы и дважды – чемпионаты мира.
В качестве игрока Максимов является олимпийским чемпионом Монреаля 1976 и серебряным призёром чемпионата мира 1978 года. Трижды выигрывал чемпионат СССР, завоёвывал Кубок европейских чемпионов и Кубок кубков.
В октябре прошлого года легендарный тренер отметил 80-летний юбилей.
