Главный тренер «Чеховских медведей» Максимов получит орден «За доблестный труд»

29 января 2026, 20:55

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Президент и главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов удостоен ордена «За доблестный труд». Указ о присвоении ему государственной награды подписал Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.