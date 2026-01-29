Подмосковная сноубордистка стала призёром этапа Кубка России по фристайлу
Воспитанница подмосковного Центра олимпийских видов спорта и спортшколы «Истина» в Истре Елизавета Фролова завоевала бронзовую медаль третьего этапа Кубка России по фристайлу. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Соревнования проходили в дисциплине «биг-эйр».
«Представительница Подмосковья заняла третье место. На высшую ступень пьедестала почёта поднялась сноубордистка из Красноярского края, а второй стала москвичка», — говорится в сообщении.Турнир проводился в городе Миасс Челябинской области с 25 по 28 января.
Ранее сообщалось, что горнолыжники из Московской области Артемий Семёнов и Виталина Гирина завоевали серебряную и бронзовую медали на IV и V этапах Кубка России.