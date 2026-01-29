Достижения.рф

Горнолыжники из Подмосковья завоевали две медали на IV и V этапах Кубка России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную и бронзовую медали завоевали представители Московской области на четвёртом и пятом этапах Кубка России по горнолыжному спорту. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Награды подмосковные спортсмены получили в дисциплине «слалом-гигант».

«Серебряную медаль в соревнованиях среди мужчин выиграл Артемий Семёнов с результатом 1:50,03 секунды. А бронзу турнира завоевала Виталина Гирина с результатом 2:02,29 секунды», — говорится в сообщении.
Оба представителя Подмосковья являются воспитанниками областного Центра олимпийских видов спорта и спортшколы «Истина» в Истре.

Этапы Кубка России по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах проходят в Красноярске с 24 по 30 января.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0