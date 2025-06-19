Участниками выездной администрации в Ступине стали более 30 председателей МКД
Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с коллегами провёл выездную администрацию во Дворце культуры. Мероприятие было организована в рамках сотрудничества центральных органов власти и органов местного самоуправления, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Во встрече участвовали представители правительства Московской области, главы и сотрудники администраций городских округов Кашира, Серпухов и Чехов. Особое внимание уделили работе председателей советов многоквартирных домов, представляющих интересы жителей.
«Такой формат – самая комфортная форма взаимодействия для оперативного решения вопросов. Большую часть из них удается решить на месте. Вместе с коллегами провели кустовую выездную администрацию. Мы обсудили модернизацию объектов ЖКХ, изменение тарифов, обслуживание многоквартирных домов и другие актуальные вопросы. Продолжим взаимодействие на благо региона и наших жителей», – отметил Мужальских.
В выездной администрации участвовали свыше 30 председателей МКД. Они смогли задать вопросы главам муниципалитетов, представителям министерств и ведомств. На встречи зарегистрировали порядка 50 обращений.
По каждому из вопросов представлены подробные разъяснения, определены дальнейшие шаги для их решения, отметили в пресс-службе.