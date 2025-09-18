В спорткомплексе «Дмитров» идут ремонтные работы

18 сентября 2025, 16:00

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов осмотрел спорткомплекс «Дмитров». Сейчас там начали ремонт, сообщили в пресс-службе администрации.





На этом спортивном объекте можно играть в хоккей, заниматься фигурным катанием и кёрлингом, проводить соревнования. В состав комплекса входят бассейн «Дельфин» и спортивно-развлекательный парк «Экстрим».

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.



Как рассказал гендиректор спорткомплекса Максим Безбородов, дмитровские ледовые арены пользуются большой популярностью у спортсменов, как и массовые катания на коньках – для жителей. В сентябре к тренировкам приступили кёрлингисты.

«Наши жители активно занимаются спортом. Важно, чтобы инфраструктура соответствовала современным требованиям и была удобной для всех групп населения. Мы стремимся сделать спорт доступным для каждого», – сказал Шувалов, осмотрев здания комплекса.