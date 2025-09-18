В спорткомплексе «Дмитров» идут ремонтные работы
Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов осмотрел спорткомплекс «Дмитров». Сейчас там начали ремонт, сообщили в пресс-службе администрации.
На этом спортивном объекте можно играть в хоккей, заниматься фигурным катанием и кёрлингом, проводить соревнования. В состав комплекса входят бассейн «Дельфин» и спортивно-развлекательный парк «Экстрим».
Как рассказал гендиректор спорткомплекса Максим Безбородов, дмитровские ледовые арены пользуются большой популярностью у спортсменов, как и массовые катания на коньках – для жителей. В сентябре к тренировкам приступили кёрлингисты.
«Наши жители активно занимаются спортом. Важно, чтобы инфраструктура соответствовала современным требованиям и была удобной для всех групп населения. Мы стремимся сделать спорт доступным для каждого», – сказал Шувалов, осмотрев здания комплекса.За последние годы некоторые зоны зданий обветшали, поэтому начат процесс обновления. Сейчас бассейн закрыт на ремонт. Специалисты меняют кровлю над чашей бассейна, устанавливают подъёмники для маломобильных групп населения на входной группе и для комфортного спуска в воду, переоборудуют раздевалки.