В Подмосковном политехническом колледже открыли музей СВО
Врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов принял участие в торжественном открытии музея СВО в Подмосковном политехническом колледже. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Музей появился благодаря сотрудничеству колледжа и отдела ГАИ управления МВД России «Дмитровское», который возглавляет подполковник полиции Дмитрий Дорожкин. Идею поддержали местные предприниматели.
«Сила нашего народа – в правде, в единстве и в великой культуре», – сказал Шувалов во время церемонии открытия.
В музее представлены образцы вооружения российских бойцов и противника, а также архивные фотографии зверств нацистов во время Великой Отечественной войны и современные украинские учебники.
«Музей создан не только для того, чтобы рассказать, что происходит в зоне СВО. Это площадка для воспитания будущего поколения, для открытого диалога с молодёжью. Мы также предлагаем сделать его местом встреч семей участников спецоперации», – отметил Дорожкин.Музей будет работать для посетителей два раза в неделю. Экскурсии проводят студенты. Записаться на них можно на сайте колледжа.