На питание школьников-льготников в Подмосковье выделено более 4,8 млрд рублей

В Подмосковье на питание школьников из льготных категорий в этом году предусмотрено более 4,8 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.



«От качественного и полноценного питания наших детей в школе зависят их здоровье, концентрация на уроках и, в конечном счёте, успешная учёба. В то же время это не должно быть дополнительной финансовой нагрузкой для нуждающихся семей. Поэтому для ряда льготных категорий семей в Подмосковье предусмотрено бесплатное питание детей в школе», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
В первую очередь такую поддержку предоставляют детям, отцы которых находятся в зоне СВО, детям из многодетных семей, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, детям-сиротам из социальных центров. Муниципалитеты на своём уровне при этом могут устанавливать дополнительные категории.

Помимо этого, согласно Указу президента, все 460 тыс. учеников 1-4 классов будут получать однократное бесплатное питание. На это предусмотрено около 6,3 млрд рублей.

Как отметили в пресс-службе, оформлять питание для учеников начальных классов не нужно – это право предоставляется автоматически. А вот льготники должны обратиться в администрацию образовательного учреждения.

