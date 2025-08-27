На питание школьников-льготников в Подмосковье выделено более 4,8 млрд рублей

27 августа 2025, 11:25

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье на питание школьников из льготных категорий в этом году предусмотрено более 4,8 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.







«От качественного и полноценного питания наших детей в школе зависят их здоровье, концентрация на уроках и, в конечном счёте, успешная учёба. В то же время это не должно быть дополнительной финансовой нагрузкой для нуждающихся семей. Поэтому для ряда льготных категорий семей в Подмосковье предусмотрено бесплатное питание детей в школе», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.