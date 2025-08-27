В Подмосковье введут пособие в 100 тыс. рублей для родивших ребёнка студенток

27 августа 2025, 12:12

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы (архив)

Депутаты Мособлдумы планируют ввести единовременное пособие в размере 100 тыс. рублей для студенток вузов при рождении ребёнка. Об этом решении было объявлено в ходе общественных обсуждений в региональном парламенте.







«Тема обсуждений – «О реализации мер демографической политики в Московской области: итоги и перспективы». На слушаниях также стало известно, что Мособлдума планирует установить ежемесячное пособие в 5 тыс. рублей для студенток ссузов, имеющих детей», – говорится в ТГ-канале парламента Подмосковья.