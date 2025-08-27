В Подмосковье введут пособие в 100 тыс. рублей для родивших ребёнка студенток
Депутаты Мособлдумы планируют ввести единовременное пособие в размере 100 тыс. рублей для студенток вузов при рождении ребёнка. Об этом решении было объявлено в ходе общественных обсуждений в региональном парламенте.
«Тема обсуждений – «О реализации мер демографической политики в Московской области: итоги и перспективы». На слушаниях также стало известно, что Мособлдума планирует установить ежемесячное пособие в 5 тыс. рублей для студенток ссузов, имеющих детей», – говорится в ТГ-канале парламента Подмосковья.Московская область входит в топ-5 регионов по числу многодетных семей. Каждая десятая семья в регионе является многодетной, а каждый пятый ребёнок воспитывается в такой семье. Такие данные также были приведены в ходе общественных обсуждений.
В Подмосковье действуют 18 региональных мер поддержки семей с детьми. Среди главных – выплата 400 тыс. рубле многодетным семьям взамен земельного участка, выплата 300 тыс. молодым семьям при рождении третьего и последующего ребёнка.