Подмосковные врачи осмотрели в мобильных комплексах свыше 5,5 тыс. детей
Мобильные комплексы Научно-исследовательского клинического института детства с начала года совершили 95 выездов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачи НИКИ регулярно проводят осмотры и консультации маленьких пациентов в мобильных комплексах, оснащённых необходимым оборудованием.
«Специалисты нашего института осматривают и консультируют детей с тяжёлыми патологиями. Благодаря этому мы можем скорректировать лечение и провести углублённую диагностику. С начала года осмотрено уже более 5,5 тыс. детей, 326 из них направлены в многопрофильный стационар НИКИ детства», – рассказала директор НИКИ Нисо Одинаева.В состав выездной бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог и врач ультразвуковой диагностики.
Передвижной комплекс оснащён современной медицинской техникой – клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.