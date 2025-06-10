В офисах МФЦ Московской области отметят День России
В подмосковных офисах «Мои Документы» проведут праздничные мероприятия в канун Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«11 июня с 9 утра в течение всего дня в 17 офисах МФЦ состоятся детские праздники и мастер-классы. Их проведут в городских и муниципальных округах Долгопрудный, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Красногорск, Лобня, Лосино-Петровский, Лотошино, Люберцы, Подольск, Пушкино, Раменский, Реутов, Сергиев Посад, Фрязино и Щёлково», – рассказали в ведомстве.Помимо этого, посетителям МФЦ Балашихи, Власихи, Молодёжного, Одинцова, Павловского Посада, Пушкина, Рузы, Ступина и Талдома раздадут воздушные шары и ленточки в цветах флага России.
В офисе «Мои Документы» в Мытищах на ул. Карла Маркса, организована выставка детских рисунков на тему «Моя Родина – Россия». А в МФЦ в Красноармейске на проспекте Испытателей сотрудники создали тематическую фотозону.
В Мингосуправления напомнили, что 12 июня во всех подмосковных центрах «Мои Документы» будет выходным днём. График работы можно найти по ссылке.