В подольском парке Талалихина проведут шествие с гигантским триколором

10 июня 2025, 17:32

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Шествие с триколором, концерт и мастер-классы проведут в парке культуры и отдыха имени В. Талалихина в Подольске в День России, 12 июня, в рамках общеобластного праздника «С Россией в сердце». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.







«Праздник начнётся в 11:00 на Танцевальной веранде флешмобом от группы «Радость движения». В это же время начнутся мастер-классы по изготовлению украшений, а желающим предложат делать аквагрим. А в полдень у памятника Талалихину начнётся экскурсия «Прогулка по парку», — говорится в сообщении.