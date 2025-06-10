В подольском парке Талалихина проведут шествие с гигантским триколором
Шествие с триколором, концерт и мастер-классы проведут в парке культуры и отдыха имени В. Талалихина в Подольске в День России, 12 июня, в рамках общеобластного праздника «С Россией в сердце». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Праздник начнётся в 11:00 на Танцевальной веранде флешмобом от группы «Радость движения». В это же время начнутся мастер-классы по изготовлению украшений, а желающим предложат делать аквагрим. А в полдень у памятника Талалихину начнётся экскурсия «Прогулка по парку», — говорится в сообщении.В 12:00 начнётся также шествие с гигантским триколором от детской площадки до Танцевальной веранды парка.
Для гостей праздника выступит ансамбль эстрадной песни «Славяночка», труппа Подольского драматического театра, оркестр Подольской филармонии и ВИА «Старбэнд» культурно-просветительского центра «Дубровцы», который исполнит патриотические песни.
В программе также краеведческая и литературная викторины и фотовыставка от музея «Подолье».