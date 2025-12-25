Достижения.рф

Главному архитектору Подмосковья Кузьминой присвоили почётное научное звание

оригинал Александра Кузьмина (фото: пресс-служба Мособлархитектуры)

Звание советника Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) присвоили главному архитектору Московской области, первому заместителю руководителя Комитета по архитектуре и градостроительству региона Александре Кузьминой. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.



Присвоение звания советника РААСН является признанием заслуг в сфере развития градостроительной деятельности.

«Документ вручил Александре Кузьминой в торжественной обстановке президент РААСН Дмитрий Швидковский», — говорится в сообщении.
Российская академия строительных наук — это высшая научная организация РФ в сфере градостроительства и архитектуры. Институт советников при РААСН создали в 1994 году, туда входят крупнейшие специалисты России.
