В Подмосковье в 2026 году усилят поддержку малого агробизнеса
В Подмосковье в 2026 году расширят поддержку малого агробизнеса. О новых грантах и субсидиях рассказали на профильном форуме, который прошел в Пушкинском городском округе. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Людмила Лисятникова рассказала о ключевых направлениях господдержки малого агробизнеса.
«В 2026 году поддержка малых форм хозяйствования будет выделена в отдельный федеральный проект «Развитие малого агробизнеса». Все меры будут консолидированы по приоритетным направлениям – от развития фермерских хозяйств и сельского туризма до поддержки кооперации и инфраструктуры сбыта. Обеспечение населения безопасной, качественной и доступной сельхозпродукцией остается одной из стратегических целей государственной аграрной политики. Сегодня в Подмосковье работают около 800 КФХ, работающих во всех направлениях сельского хозяйства: в молочном и мясном животноводстве, растениеводстве и других», — отметила Людмила Лисятникова.В Минсельхозе Подмосковья уточнили, что ключевыми инструментами поддержки станут гранты на развитие фермерских хозяйств до 30 млн рублей и субсидии с возмещением до 60% затрат. Регион продолжит поддерживать сельский туризм и возобновит гранты для сельскохозяйственных потребительских кооперативов — до 70 млн рублей.
Отдельное внимание в Московской области уделят новым социально значимым направлениям. В 2026 году в Подмосковье запустят грант «Агромотиватор» для поддержки фермерских хозяйств, которые создали участники СВО.
Помимо финансовой помощи, фермерам доступна консультационная поддержка. В регионе работает Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Специалисты помогают с выбором мер господдержки, подготовкой бизнес-планов и решением правовых и управленческих вопросов. Вся актуальная информация о мерах поддержки, сроках отбора и требованиях — на портале «Мой АПК».
А еще на форуме наградили лучших представителей отрасли. Фермеры и руководители хозяйств получили благодарности за вклад в развитие агропромышленного комплекса Подмосковья. Поддержка фермерства — один из приоритетов региональной аграрной политики и напрямую влияет на продовольственную безопасность Московской области.