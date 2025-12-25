В Подмосковье в 2026 году усилят поддержку малого агробизнеса

25 декабря 2025, 09:50

В Подмосковье в 2026 году расширят поддержку малого агробизнеса. О новых грантах и субсидиях рассказали на профильном форуме, который прошел в Пушкинском городском округе. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.





Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Людмила Лисятникова рассказала о ключевых направлениях господдержки малого агробизнеса.

«В 2026 году поддержка малых форм хозяйствования будет выделена в отдельный федеральный проект «Развитие малого агробизнеса». Все меры будут консолидированы по приоритетным направлениям – от развития фермерских хозяйств и сельского туризма до поддержки кооперации и инфраструктуры сбыта. Обеспечение населения безопасной, качественной и доступной сельхозпродукцией остается одной из стратегических целей государственной аграрной политики. Сегодня в Подмосковье работают около 800 КФХ, работающих во всех направлениях сельского хозяйства: в молочном и мясном животноводстве, растениеводстве и других», — отметила Людмила Лисятникова.

