Губернатор Андрей Воробьёв вручил первые паспорта 30 юным жителям Подмосковья

25 декабря 2025, 10:36

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Церемония вручения паспортов состоялась в Доме правительства Московской области в Красногорске. Главный документ гражданина получили из рук губернатора региона Андрея Воробьёва 30 подростков из 14 округов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Участниками мероприятия стали ребята, показавшие отличные результаты в учёбе, творчестве и общественных проектах, в том числе дети участников специальной военной операции.





«Сегодня мы встречаемся для вручения паспортов гражданина нашей любимой страны. (…) Мы пригласили сюда тех, кто проявил себя, кто хочет чего-то добиться. Желаю вам успехов в преддверии наступающего Нового года. Чтобы все школьные вызовы вы прошли достойно, получали удовольствие от своих достижений, от общения со сверстниками. Пусть реализуются все ваши самые смелые мечты», — сказал Андрей Воробьёв.