Губернатор Андрей Воробьёв вручил первые паспорта 30 юным жителям Подмосковья
Церемония вручения паспортов состоялась в Доме правительства Московской области в Красногорске. Главный документ гражданина получили из рук губернатора региона Андрея Воробьёва 30 подростков из 14 округов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Участниками мероприятия стали ребята, показавшие отличные результаты в учёбе, творчестве и общественных проектах, в том числе дети участников специальной военной операции.
«Сегодня мы встречаемся для вручения паспортов гражданина нашей любимой страны. (…) Мы пригласили сюда тех, кто проявил себя, кто хочет чего-то добиться. Желаю вам успехов в преддверии наступающего Нового года. Чтобы все школьные вызовы вы прошли достойно, получали удовольствие от своих достижений, от общения со сверстниками. Пусть реализуются все ваши самые смелые мечты», — сказал Андрей Воробьёв.В число участников церемонии вошли лауреат нескольких конкурсов изобразительного искусства Полина Динеева из Электростали, призёр турнира по дзюдо Дмитрий Аждер из Звездного городка, волонтёр и лауреат художественных конкурсов, дочь погибшего на СВО бойца Алиса Федорянич из Рузского округа и другие.