В Ивантеевке благоустроят зону отдыха у реки Уча
Зону отдыха на берегу реки Уча планируют благоустроить в городе Ивантеевка Пушкинского округа. Подряд на проведение работ уже выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит благоустроить территорию площадью 4,4 гектара, расположенную на берегу Учи рядом со сквером на Рощинской улице. Работы нужно завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена подряда составляет 333 миллиона 37 тысяч 564 рубля 71 копейку. Заявки принимаются до 20 ноября.
Благоустройство будет проходить по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды».