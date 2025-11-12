Достижения.рф

В Ивантеевке благоустроят зону отдыха у реки Уча

оригинал Фото: медиасток.рф

Зону отдыха на берегу реки Уча планируют благоустроить в городе Ивантеевка Пушкинского округа. Подряд на проведение работ уже выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.



Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Подрядчику предстоит благоустроить территорию площадью 4,4 гектара, расположенную на берегу Учи рядом со сквером на Рощинской улице. Работы нужно завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена подряда составляет 333 миллиона 37 тысяч 564 рубля 71 копейку. Заявки принимаются до 20 ноября.

Благоустройство будет проходить по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды».
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0