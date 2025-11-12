В Ивантеевке благоустроят зону отдыха у реки Уча

12 ноября 2025, 14:32

оригинал Фото: медиасток.рф

Зону отдыха на берегу реки Уча планируют благоустроить в городе Ивантеевка Пушкинского округа. Подряд на проведение работ уже выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит благоустроить территорию площадью 4,4 гектара, расположенную на берегу Учи рядом со сквером на Рощинской улице. Работы нужно завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.