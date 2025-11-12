В Подмосковье дали старт Школе сервисных отрядов для студентов

12 ноября 2025, 14:34

оригинал Фото: пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области

Региональное отделение Российских студенческих отрядов организовало Школу сервисных отрядов в Московской области. 8-дневный интенсив объединил активистов студотрядов всего Подмосковья. Образовательная программа направлена на развитие профессиональных навыков и обучение по профессии рабочего служащего «Официант 3-го разряда», отметили в Министерстве информации и молодежной политики региона.





Программа поможет развить все виды навыков. Участники изучают историю студотрядов, конфликтологию в сфере обслуживания, этикет и стандарты сервировки, учатся художественно складывать салфетки и решают практические кейсы, моделирующие реальные ситуации в ресторанах и отелях.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области



«Школу сервисных отрядов мы проводим уже в четвёртый раз. Здесь ребята осваивают практические навыки, востребованные в индустрии гостеприимства: от правил сервировки и этикета до работы с гостями в сложных ситуациях. Некоторые из участников уже имеют опыт работы на теплоходах, в отелях и санаториях Подмосковья, а кто-то впервые пробует себя в сервисе. В течение нескольких дней бойцы пройдут интенсивную подготовку по профессии «Официант 3-го разряда», а по итогам получат свидетельства установленного государственного образца», — рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области

