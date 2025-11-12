В Подмосковье дали старт Школе сервисных отрядов для студентов
Региональное отделение Российских студенческих отрядов организовало Школу сервисных отрядов в Московской области. 8-дневный интенсив объединил активистов студотрядов всего Подмосковья. Образовательная программа направлена на развитие профессиональных навыков и обучение по профессии рабочего служащего «Официант 3-го разряда», отметили в Министерстве информации и молодежной политики региона.
Программа поможет развить все виды навыков. Участники изучают историю студотрядов, конфликтологию в сфере обслуживания, этикет и стандарты сервировки, учатся художественно складывать салфетки и решают практические кейсы, моделирующие реальные ситуации в ресторанах и отелях.
«Школу сервисных отрядов мы проводим уже в четвёртый раз. Здесь ребята осваивают практические навыки, востребованные в индустрии гостеприимства: от правил сервировки и этикета до работы с гостями в сложных ситуациях. Некоторые из участников уже имеют опыт работы на теплоходах, в отелях и санаториях Подмосковья, а кто-то впервые пробует себя в сервисе. В течение нескольких дней бойцы пройдут интенсивную подготовку по профессии «Официант 3-го разряда», а по итогам получат свидетельства установленного государственного образца», — рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Руководитель студенческих отрядов Подмосковья Павел Ковалёв подчеркнул, что сервис — это не просто профессия, а особое отношение к людям. По его словам, участники школы получают не только профессиональные навыки, но и учатся выстраивать уважительный диалог с гостями.
Каждый день обучения завершается рефлексией: студенты делятся впечатлениями и рассказывают, как обучение помогает им понять, что сервис — это искусство общения и эмпатии.
Участница школы Дарья Дингилевская из Электростали призналась, что изменила своё представление о профессии официанта. Теперь она видит в ней творческий и ответственный труд, требующий тонкого понимания людей и атмосферы за столом.
Финальным этапом станут теоретический и практический зачёты. Студенты должны будут продемонстрировать знания по стандартам сервировки, этикету и безопасности, а еще выполнить практическое задание — сервировать стол и обслужить «гостя». По итогам обучения ребята получат свидетельства установленного гособразца, которые позволят им официально работать в сфере гостеприимства.