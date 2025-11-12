К 2026 году в подмосковном Красногорске полностью обновят детский сад
В поселке Мечниково в Красногорске капитально отремонтируют детский сад при Петрово-Дальневской школе. Работы проведут на улице Мечниково, 2а. Подрядчиком стала компания «МТ-Групп», сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Ремонт проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
В здании площадью 1 700 м² заменят кровлю, обновят водосточную систему и инженерные сети, установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Строители приведут в порядок все групповые помещения и пищеблок, обновят фасад.
Территорию благоустроят — оборудуют комфортные площадки и обновят покрытие.
Открыть обновленный детский сад планируют в 2026 году.
Читайте также: