К 2026 году в подмосковном Красногорске полностью обновят детский сад

12 ноября 2025, 14:21

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В поселке Мечниково в Красногорске капитально отремонтируют детский сад при Петрово-Дальневской школе. Работы проведут на улице Мечниково, 2а. Подрядчиком стала компания «МТ-Групп», сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.