Охрану главной ёлки страны поручили росгвардейцам

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сохранность главной новогодней ёлки страны в период её подготовки к перевозке обеспечивают сотрудники Можайского отдела вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



В этом году ель, которую установят на Соборной площади в Кремле, срубили в Рузском округе.

«Высота столетнего дерева составляет 26 метров, ствол в обхвате — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей достигает 11 метров. Эту ель лесничие заметили ещё десять лет назад и оберегали её, чтобы однажды она смогла сыграть свою роль на новогоднем празднике», — говорится в сообщении.
Ёлку планируется доставить в Кремль 10 декабря.

Подобнее о спиливании главного новогоднего дерева можно прочесть в репортаже корреспондента «Радио 1».
Лев Каштанов

