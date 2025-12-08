Охрану главной ёлки страны поручили росгвардейцам
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сохранность главной новогодней ёлки страны в период её подготовки к перевозке обеспечивают сотрудники Можайского отдела вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
В этом году ель, которую установят на Соборной площади в Кремле, срубили в Рузском округе.
«Высота столетнего дерева составляет 26 метров, ствол в обхвате — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей достигает 11 метров. Эту ель лесничие заметили ещё десять лет назад и оберегали её, чтобы однажды она смогла сыграть свою роль на новогоднем празднике», — говорится в сообщении.Ёлку планируется доставить в Кремль 10 декабря.
