Охрану главной ёлки страны поручили росгвардейцам

08 декабря 2025, 16:23

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сохранность главной новогодней ёлки страны в период её подготовки к перевозке обеспечивают сотрудники Можайского отдела вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





В этом году ель, которую установят на Соборной площади в Кремле, срубили в Рузском округе.





«Высота столетнего дерева составляет 26 метров, ствол в обхвате — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей достигает 11 метров. Эту ель лесничие заметили ещё десять лет назад и оберегали её, чтобы однажды она смогла сыграть свою роль на новогоднем празднике», — говорится в сообщении.